Calcio, Eccellenza. Destini sospesi per Finale e Cairese: il racconto della sfida dal "Borel" LIVE

FINALE-CAIRESE 2-5 (8' Arzarello, 72' Dagnino - 11' Bablyuk, 12', 43' Zunino, 21' Berretta, 47' Lazzaretti)

36' cambio per il Finale che manda dentro un altro giovane: fuori Puddu, dentro Marangi.

33' qualche parola di troppo verso il direttore di gara, ammonito Boveri.

28' il Finale manda nella mischia l'ucraino Nazarenko, al suo posto uscito Belvedere. La Cairese cambia l'attacco: fuori Zunino e Sassari, dentro Cuka e M. Chiarlone.

27' ACCORCIA IL FINALE! Bella azione dei giallorossoblu che viene chiusa in rete da Dagnino.

26' scappa sul filo del fuorigioco Zunino, Scalia lo tiene largo e la sua conclusione da posizione defilata impegna Illiante.

25' prova a rendere più onorevole la sconfitta la squadra di mister Balleri, ancora Arzarello a colpire sugli sviluppi di un corner ma la palla termina alta.

16' seconda sostituzione per la panchina della Cairese: esce Prato, al suo posto Brignone.

7' primo giallo dell'incontro per Prato che effettua una durissima entrata davanti alla panchina avversaria su Belvedere.

5' cambia anche mister Battistel: fuori Tona, dentro Ordisci.

2' POKERISSIMO CAIRESE. Lazzaretti dalla destra non trova resistenze nella conclusione e manda in rete.

1' parte con un cambio Balleri: dentro Vierci e Brollo, fuori Messina e Caligaris.

SECONDO TEMPO





45'+1' finisce qui la prima frazione.

45' cerca di scuotere i suoi Dagnino con una conclusione dal limite, para Rizzo.

43' POKER DELLA CAIRESE. Tutto troppo facile per l'undici cairese, Zunino trova senza difficoltà il poker dall'interno dell'area finalese.

42' calcio d'angolo insidioso di Scalia verso lo specchio della porta valligiana, libera la difesa ospite.

40' tutto lo spazio possibile a disposizione di Fontana che prova il tiro dalla lunga distanza senza alcuna pretesa. Palla decisamente larga.

39' riesce a liberarsi alla conclusione del limite Elia Zunino, palla centrale facile per la parata di Illiante.

33' scambio rapido nell'area cairese, Risso sciupa mandando alto.

32' schema su calcio di punizione per la Cairese, l'uscita alta di Illiante vanifica l'attacco di Sassari e compagni.

28' qualche problema per Daniele Puddu che lascia temporaneamente il campo.

21' TRIPLICA LA CAIRESE! Contropiede gialloblu avviato da un'altra imprecisione della retroguardia di casa, ne approfitta Berretta che calcia una sorta di rigore in movimento e mette in rete.

20' conclusione da ottima posizione di Belvedere, palla alta di pochissimo.

18' schema del Finale da calcio d'angolo, Scalia cerca Genta che non trova sul lato opposto dell'area la porta, la sfera ritorna al capitano che calcia ma fuori misura.

12' LA RIBALTANO I VALBORMIDESI! Uno due micidiale per la squadra allenata oggi da Battistel, Zunino lasciato solo nell'area avversaria in scivolata punisce Illiante.

11' PAREGGIA LA CAIRESE! Conclusione decentrata di Bablyuk che trova una deviazione decisiva di un avversario, palla sul palo e poi in rete.

10' rispondono immediatamente i gialloblu, Puddu decisivo prima ad anticipare tutti di testa sul cross di Lazzaretti, poi a disturbare al momento della conclusione Berretta.

8' FINALE IN VANTAGGIO! Stavolta un calcio d'angolo è decisivo in favore dei giallorossoblu con Arzarello che sbuca sul secondo palo e insacca alle spalle di Rizzo!

6' rischia di trasformarsi in un assist per Zunino e Sassari l'intervento svirgolato di Arzarello, fuorigioco degli avanti cairesi.

4' occasionissima non sfruttata dal Finale con il tentativo di Risso a metà tra il tiro e il cross che attraversa lo specchio della porta di Rizzo senza nessuna deviazione vincente.

1' con qualche minuto di ritardo sul canonico orario delle 15 si parte!

PRIMO TEMPO

Queste le scelte dei due tecnici con le squadre schierate agli ordini del signor Ermini di Genova.

FINALE (3-4-2-1): Illiante; Arzarello, Puddu, Messina; Caligaris, Scalia, Dagnino, Basso; Genta, Belvedere; Risso.

A disposizione: Mondino; Marangi, Chiarlone C., Nazarenko, Cristaldi, Renda, Brollo, Vierci, Sako

Allenatore: D. Balleri

CAIRESE (3-4-1-2): Rizzo; Fontana, Boveri, Prato; Lazzaretti, Galli, Tona, Bablyuk; Berretta; Zunino, Sassari.

A disposizione: Canonica; Brignone, Piu, Diamanti, Cherkez, Ordisci, Chiarlone M., Gjataj, Cuka.

Allenatore: M. Battistel



Restano ancora sospesi i destini di Finale e Cairese, protagoniste dell'unico derby provinciale di giornata quest'oggi per il campionato di Eccellenza.

Rispettivamente 8 e 6 i punti di distanza dagli obbiettivi delle due compagini, il play out regionale e i play off nazionali, in una gara che suscita un duplice motivo di curiosità nel solco dell'imprescindibile necessità dei tre punti in palio per continuare con cognizione il proprio percorso.

Entrambi legati a come reagiranno le due squadre all'ultimo turno: i gialloblu valligiani dopo il pesante ko casalingo 1-4 contro l'Albenga seguito da uno strascico di polemiche dal campo trascinatesi fin negli spogliatoi e sui social, i giallorossoblu di casa con il "mal di gol" che ha portato all'ennesima sconfitta di misura 1-0 contro il Busalla.