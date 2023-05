Calcio, Eccellenza. Finale retrocesso, si chiude un'epoca. Lavagnese matematicamente seconda

Sono arrivati due verdetti, entrambi negativi per il calcio ponentino.

In coda è arrivata la certezza della retrocessione del Finale in Promozione, un esito ormai atteso da diverse settimane, dopo una prima fase di stagione complicata e un girone di ritorno da dimenticare.

Il pareggio per 0-0 con il Canaletto segna il ritorno in Promozione dopo più di una decade, per un club che ha segnato in maniera importante il massimo campionato regionale, vinto nella stagione 2015/2016 oltre ad aver posto due Coppe in bacheca.

La sconfitta con l'Angelo Baiardo ha invece tagliato completamente fuori la Cairese dalla corsa al secondo posto. I punti di distacco dal team di Ruvo sono ormai dieci.

