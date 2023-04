Non potevano mancare sorrisi, festeggiamenti e la voglia di far esplodere una gioia per troppo tempo contenuta.

I giocatori di mister Pisano, dopo la vittoria sul Ventimiglia hanno voluto celebrare sul campo, insieme ai propri sostenitori la vittoria di un campionato sostanzialmente dominato.

A fare gli onori di casa, microfono alla mano, è stato Santiago Ayalas, uno dei punti cardine della formazione pietrese: