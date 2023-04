Calcio, Torneo delle Regioni. Varata anche l'Under 17 della Liguria

Anche la rosa dell'Under 17 è stata varata per il prossimo Torneo delle Regioni, al via dal 21 aprile per la fase eliminatoria.

Ecco i giocatori prescelti sotto la guida dei tecnici Nicola Rossi e Dario Oddone.

Albenga 1928

Dedja Arigo

Athletic Club Albaro

Donarini Attilio

Campomorone Sant’Olcese

Caceres Torres Manuel Ascanio — Chirone Pietro — Grenna Mattia — Lemus Samuel Ronny

Canaletto Sepor

Galloro Mattia

Ceriale Progetto Calcio

Di Fino Mattia — Cigliutti Manuel

Football Club Bogliasco

Carnemolla Matteo — Sciaccaluga Federico — Sciaccaluga Guglielmo

Legino 1910

Cancellara Gabriel

Pietra Ligure 1956

Insolito Lorenzo

Sanremese Calcio Srl

Farrauto Sebastiano

Santerenzina

Mazzola Andrea

Vado

Ghirardi Filippo — Rolandi Matteo — Siri Federico — Turone Nicolò

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Coordinatore Organizzativo: Ferrando Giuseppe

Allenatore: Rossi Nicola

Vice Allenatore: Oddone Dario

Dirigente: Cresci Mirko

Collaboratore: Chalp Pietro

Fisioterapista: Bertolini Angiolo

Magazziniere: Penna Gianpiero