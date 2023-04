Ciclismo. Niccolò Bonifazio fa sua la seconda tappa del Giro di Sicilia: "Ho lavorato tanto durante l'inverno, vittoria importante"

Niccolò Bonifazio (Intermarché - Circus - Wanty) ha vinto ieri la seconda tappa de Il Giro di Sicilia Crédit Agricole, la Canicattì-Vittoria di 193 km.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) e Blake Quick (Team Jayco AlUla).

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Niccolò Bonifazio ha dichiarato: "Ho lavorato molto durante l'inverno ma non avevo avuto ancora la mia occasione, tuttavia stamattina ero fiducioso di poter vincere oggi. Sono partito lungo e ce l'ho fatta. La mia ultima vittoria risale a quasi 300 giorni fa, poco prima del Tour de France dello scorso anno. Voglio vedere cosa succederà ora. È una vittoria importante".



La Maglia Giallo Rossa Finn Fisher-Black ha detto: "È stata una bella sensazione correre con la maglia di leader oggi. Non l'avevo mai provata prima. Mi aspettavo che Vincenzo Albanese si lanciasse in volata oggi e non potevo fare ugualmente. Domani la tappa sarà più impegnativa".



Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) veste ancora la Maglia Giallo Rossa di leader della Classifica Generale.

RISULTATO PROVVISORIO

1 - Niccolò Bonifazio (Intermarché - Circus - Wanty) - 193 km in 4'28'37"

2 - Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) s.t.

3 - Blake Quick (Team Jayco AlUla) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates)

2 - Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) a 6"

3 - Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a 14"

LE MAGLIE DE IL GIRO DI SICILIA CRÉDIT AGRICOLE

Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Crédit Agricole sono disegnate da GOBIK con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Maglia Giallo Rossa , leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Regione Siciliana - Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates)

, leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Maglia Verde Pistacchio , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel Green Power - Michael Belleri (Biesse - Carrera)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il , sponsorizzata da Crédit Agricole - Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) - indossata da Thomas Pesenti (Beltrami TSA - Tre Colli)