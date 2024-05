Il Giro-E arriva a Roma, l'emozione di Paolo Rossi al traguardo: "Un riconoscimento al grande lavoro fatto ad Andora"

Fra i 144 che hanno preso parte all'ultima tappa del Giro E, la competizione con bici a pedalata assistita che in queste tre settimane ha preceduto in ogni traguardo la corsa in rosa, anche il vicesindaco di Andora Paolo Rossi, per la passerella nel cuore nobile di Roma, immortalata da storie e reel sui social.

Poi una parata di 34 chilometri nel mito della capitale: Castel Sant’Angelo, il Lungotevere Aventino, l’Isola Tiberina, le Terme di Caracalla, il Circo Massimo, il Colosseo, Piazza Venezia, Piazza del Popolo, fino al traguardo,con indosso la maglia tricolore, in via dei Fori Imperiali poco prima dell'arrivo dei campioni del Giro d'Italia.

Giornata iniziata con il rito della presentazione ufficiale delle squadre con Paolo Rossi che, scelto come componente del Team Anci, sul palco per la firma ufficiale, ha ricordato con lo speaker l'arrivo di tappa di Andora del 7 maggio scorso.

"È stata una emozione unica pedalare nella storia oltre che la soddisfazione di ricevere ancora complimenti per l'organizzazione della Tappa di Andora - dichiara il vicesindaco Rossi - È un riconoscimento al grande lavoro fatto da una grande squadra. Ringrazio Anci nazionale, Anci Liguria e Rcs, per l’opportunità offertami di indossare la maglia tricolore nella tappa conclusiva del Giro. Sono felice di aver portato il nome di Andora anche in questo gran finale di Roma e confermo che per me è stato il miglior modo per concludere, dopo 20 anni, la mia esperienza nell’Amministrazione cittadina: farlo sotto il Colosseo è quanto di meglio avessi potuto chiedere".