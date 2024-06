Andora regina del Giro d'Italia, primo posto per la tappa meglio allestita

Andora è stata proclamata The Best Host City Dressing, ovvero la Tappa del Giro d'Italia meglio allestita. Ha battuto Riccione nel contest promosso sui social della Corsa rosa che hanno fatto prevalere Andora con il 66% di preferenze. Il "Trofeo Senza Fine", l'installazione alta otto metri posta all'ingresso di Andora ha convinto i followers di Instagram del Giro d'Italia che sono più di un milione.



"Abbiamo vinto, siamo la migliore città del Giro 2024. Questo premio è il sigillo ufficiale che riconosce il nostro grandissimo lavoro - dichiara il vice sindaco Paolo Rossi - e una grande soddisfazione che condivido con tutte le persone che hanno lavorato a vario titolo all’arrivo di tappa. Pin che segnala l’arrivo, il trofeo senza fine più alto del mondo, i palloni aerostatici rosa con la scritta Andora e la premiazione sulla spiaggia hanno emozionato e divertito tutti: atleti, organizzatori e il pubblico di tutto il mondo. Siamo stati davvero bravi. Andora è stata così conosciuta a livello internazionale per le sue caratteristiche più belle e per la capacità di accogliere una manifestazione tanto importante".



Una ulteriore occasione di visibilità per Andora grazie ai tanti video e reels pubblicati in queste ore dai social del Giro, della Carovana del Giro e da Radio RTL 102.50, che hanno fatto il resoconto dei momenti più salienti ed emozionanti della gara ciclistica, in cui la località balneare è comparsa con il suo litorale e con l'arrivo dei corridori in volata sotto il "Trofeo Senza Fine".