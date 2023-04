Calcio, Pontelungo. Zanardini e Gallione festeggiano la Promozione: "Le cose ce le guadagnamo sul campo". Il mister sul futuro: "Questa sarà la mia ultima società" (VIDEO)

E' stato un epilogo di stagione sofferto, ma forse per questo motivo ancora più ricco di soddisfazione per il Pontelungo che, dopo un percorso di strutturazione stagione dopo stagione, è riuscito finalmente a salire in Promozione.

Mister Fabio Zanardini e il vice Gallione hanno sottolineato l'importanza del lavoro portato avanti dalla scorsa estate, augurando al contempo al Camporosso di poter prevalere nei playoff.

Una nota sul futuro il tecnico ingauno l'ha voluta porre, dichiarando come la società del presidente Neri sarà l'ultima in cui militerà nella sua carriera.