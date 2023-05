Calcio. Tony Saltarelli si prepara al terzo scudetto del Napoli: "E' emersa la qualità del gruppo. La Vadese? Felice che i nostri giocatori attraggano così tanto interesse"

Trentratre anni dopo potrebbe arrivare un nuovo scudetto per il Napoli, un'attesa durata più di tre decadi che ha coinvolto anche mister Tony Saltarelli.

Tifosissimo dei partenopei, l'allenatore della Vadese è pronto a festeggiare il terzo titolo, senza rinunciare a un passaggio sulle ambizioni azzurrogranate per la prossima stagione.

"Per il Napoli sarà la vittoria del gruppo, di mister Spalletti e di un organico che ha avuto in Kvaratskhelia, Lobotka e Osimhen tre elementi sopra le righe.

Un plauso forte va fatto alla società e a Cristiano Giuntoli, una figura che in provincia di Savona abbiamo imparato a conoscere bene.

Per me sarà una bella emozione, sono napoletano, vadese d'adozione e per una città con alcune problematiche come Napoli questa vittoria può rappresentare un bel segno di appartenenza. Il Napoli è un popolo, è una passione, poche altre realtà possono percepire il calcio in questa maniera.

So che domenica anche a Savona ci potrebbero essere dei festeggiamenti, invito tutti a rispettare la città, festeggiando senza eccessi".

Per quanto concerne la Vadese l'obiettivo è di riproporsi a buoni livelli.

"E' prematuro ragionare, possono esserci i nostri canonici intendimenti: costruire una squadra che possa puntare ai playoff.

Mi fa piacere - sorride Saltarelli - che tanti nostri giocatori siano già cercati da altre società, tanto che seppur non l'abbia mai fatto, inizierò anche io a comportarmi di conseguenza.

I nostri giovani sono cresciuti tanto, ma sarà necessario anche ragionare sul nuovo regolamento e l'abolizione dell'obbligo degli under"