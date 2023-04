Calcio. Borgio Verezzi dopo vent'anni in Prima Categoria: "La vittoria di tutti"

Dopo quasi vent’anni il Borgio Verezzi torna in Prima Categoria, un’impresa storica a cui la società ambiva fin dall’inizio del campionato.

"Un grazie a chi fina dai primi giorni di luglio ha lavorato assiduamente per costruire questa meravigliosa squadra - si legge dalla nota della società rossoblu - come Fabio Cordiale affiancato e supportato da Pino Castiglione, Marco Pizzorno, Fabrizio Tuninetti, Grazia Campana, Aurora e Ginevra Cordiale e in ultimo dalla colonna portante di questa società Luisa Pennino donna instancabile che non ama apparire di cui il club non potrebbe fare a meno.

Vogliamo ringraziare il gruppo squadra e i mister che si sono impegnati sempre per raggiungere l’obbiettivo a costo zero per la società. Un gruppo di ragazzi serio educato, amici di vecchia data nella vita che hanno creato uno spogliatoio unito fin da subito guidati da mister Alessio Ponte e Davide Pascarella che hanno svolto un lavoro impeccabile esclusivamente per passione.

Ringraziamo l’amministrazione comunale in particolar modo nelle persone del sindaco Dacquino e dell’assessore allo sport Ferro che hanno sostenuto il duro lavoro di questi mesi e che hanno fatto si anche di avere un nuovo impianto d’illuminazione al campo. Ringraziamo anche tutto il settore giovanile, fiore all’occhiello della società, per aver fatto venire i bambini al campo a tifare per la prima squadra domenica dopo domenica insieme a tanti genitori.

Ringraziamo tutti gli sponsor per essere stati vicini alla società contribuendo al progetto: Pino Catiglione per Immobiliare Castiglione, il bar Airone, il bar Van Gogh, Capello, Marco Coriolano per FinecoBank Coriolano, Marco Stablum per Studio Associato Stablum Rebora, Claudio Razzaio per Onoranze funebri la Quercia, il parrucchiere di Borgio Graziano, Ponte Alessio per Alimentare Ponte di Calizzano, Patitucci Adriano per Studio tecnico Ing. Patitucci Bonizzi, Pascarella Davide per Dada autoriparazioni, Marco Ghiglia per Dechatlon

Grazie e tutti gli sponsor l’U.S.D. Borgio Verezzi e’ riuscita a portare avanti il proprio progetto comprando attrezzatura utile a tutto l’ambiente come porte e palloni, kit, mute, giacconi, manifesti, visite mediche etc ed e’ riuscita anche ad affrontare spese dovute al caro bollette e alle iscrizioni ai campionati.

Infine ma non per ultimo ringraziamo anche tutti i sostenitori della cittadinanza di Borgio che hanno dimostrato fino alla penultima giornata quanto stava a cuore questa squadra, gremendo la tribuna di Pallare dove si potevano vedere solo sostenitori del Borgio".