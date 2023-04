Calcio, Eccellenza. Cairese fiduciosa dopo il poker all'Imperia. Sassari e Zunino in coro: "Vogliamo raggiungere il miglior piazzamento possibile" (VIDEO)

La Cairese vince e convince ma si mangia le mani per i tanti punti persi che tengono i gialloblu in corsa per il secondo posto nel campionato di Eccellenza, ma con le speranze minime a 270 minuti dalla fine del torneo.

Intanto al 'Cesare Brin' i tifosi si godono la super prestazione offerta contro l'Imperia, un 4-0 che lascia solo spazio alla compagine di mister Alessi. A fine match tutto l'entusiasmo dei protagonisti Samuele Sassari (ex di turno) e di un bomber Elia Zunino sempre più a suo agio con la maglia della Cairese.