In una classica partita di fine stagione il Legino B conclude la sua stagione nel campionato di Seconda Categoria A con una rocambolesca sconfitta per 4-5 contro l'Argentina Arma già promossa in Prima Categoria.

Un'annata importante per la seconda squadra neroverde che chiudo al quarto posto della classifica con un bottino di 29 punti, frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte.

Tornando alla sfida contro i rossoneri ha visto andare in rete Rognoni, Amato e la doppietta di Persico.