Tennis, Alassio. Il centrale dell'Hanbury intitolato allo "Scriba". Ecco il campo "Gianni Clerici"

"Tennis arte minore, tennis uguale danza, Giovannino piccolo Nijinsky" e ancora "Tennis come piano. Li signora contessa conosce. Colpo si divide come note. Tennis soltanto cinque. Uno-due, preparazione. Tre, escussione.. Quattro-cinque, accompagnamento. Saltellando, la racchetta simile a un archetto nella manona priva dell'anulare, Sweet ripeteva nell'aria i suoi movimenti, diritto-rovescio, uno-due, tre, quattro-cinque..."

E' l'amore per il tennis, ma anche quello per la città di Alassio e soprattutto per l'Hanbury Tennis Club che ispirò a Gianni Clerici il capitolo Alassio 1939 del suo "I Gesti Bianchi".

Lui stesso in un capitolo di "Un sogno inglse in Riviera - Le stagioni di Villa della Pergola" scrisse "Non sarei lo stesso vegliardo di oggi se non fossi cresciuto ad Alassio".