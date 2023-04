Milik, Sturaro, Lammers, Baggio, Musetti e l'Iren Quinto Pallanuoto: nuova sessione per l'Asta delle Stelle su Memorabid

Calcio, Tennis e Pallanuoto per una nuova speciale settimana dedicata all'Asta benefica delle “Stelle nello Sport” su Memorabid a supporto della Fondazione Gigi Ghirotti, da quasi 40 anni impegnata a Genova nell’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e in hospice.

Scendono ancora in campo Genoa e Sampdoria a favore della meravigliosa squadra del prof. Henriquet. E' la volta del centrocampista rossoblù Stefano Sturaro e dell'attaccante blucerchiato Sam Lammers. Arriva anche la Juventus, ogni anno al fianco dell'Asta benefica e pronta quest'anno a mettere a disposizione la maglia ufficiale autografata di Arkadiusz Milik. Per gli amanti di oggetti sportivi d'epoca, c'è la possibilità di aggiudicarsi la bandiera store dei Mondiali di Italia 90' autografata da Roberto Baggio.

Lorenzo Musetti, reduce dall'impresa nei quarti di finale a Montecarlo con la vittoria stupenda in rimonta ai danni di Novak Djokovic, partecipa con la sua racchetta utilizzata durante gli allenamenti. L'Iren Genova Quinto del presidente Giorgio Giorgi e del tecnico Luca Bittarello sostiene nuovamente la Gigi Ghirotti con la cuffia autografata da tutti i giocatori protagonisti di una stagione nuovamente importante con la qualifica ai playoff del campionato di A1.

L’Asta delle Stelle nello Sport è patrocinata da Coni, Cip, Sport e Salute e Ussi Liguria. Le aste sono aperte sul sito www.memorabid.com/stellenellosport e proseguiranno fino alla fine del mese di maggio. Ogni settimana tanti campioni, tanti cimeli, tanto “amore” e sostegno per la Gigi Ghirotti.

Stelle nello Sport, progetto giunto alla 24° edizione, gode del patrocinio e sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e delle partnership istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova. Sono Gold Sponsor Erg, BPER Banca, Villa Montallegro, EcoEridania, Biauto Group, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren Luce Gas e Servizi, Msc Crociere e Partner Amiu, Italmatch, Gnv, Ignazio Messina, Decathlon, Panarello, ONHC, Genovarent, Santagata, Costa Edutainment. Patrocinano il progetto Coni, Cip e Sport e Salute in Liguria, Ufficio scolastico regionale, Unige, Ussi Liguria, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia.