Calcio, Torneo delle Regioni. Parte ancha la Rappresentativa Femminile di Ugo Maggi, quattro convocazioni per il Vado

In merito alla partecipazione della Rappresentativa “Femminile” del Comitato Regionale Liguria che prenderà parte al “59° Torneo delle Regioni”, organizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e che avrà luogo nel periodo compreso tra il 21 ed il 27 aprile 2023, sono convocate per il giorno giovedi 20 aprile 2023 alle ore 14.30, presso la sede del C.R. Liguria di Via Dino Col 4/4 — 16149 Genova, per la partenza alla volta della sede della manifestazione, le sottoelencate calciatrici:

Angelo Baiardo

Pittaluga Elena — Lopez Toaquiza Ilaria Ninibeth

Busalla Calcio

Buzi Aurora — Grasso Irene — Guerrini Sabrina — Mancuso Catarinella Naike — Repetto Carola

Calcio Femminile Superba

Minutoli Vittoria

Entella

Barzacchi Alice — Piccioli Carlotta

Football Genova Calcio

Carrea Sofia — Medici Ilaria — Rossato Francesca

Spezia Calcio Femminile

Duce Lisa — Giordano Maria Luisa — Viscuso Sofia

Vado

Bernardi Azzurra — Bernat Liviana — Peluffo Alice — Simeoni Tlaria

Responsabile Regionale Calcio Femminile: Storti Debora

Allenatore: Maggi Ugo Adolfo

Massaggiatrice: Toselli Marina