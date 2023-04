Calcio. Promozione, ultima giornata. E' di nuovo Praese-Carcarese, genovesi a caccia della finale playoff: la webcronaca dal "Baciccia-Ferrando"

PRAESE - CARCARESE 1-1 (43' Fedri - 65' Bianchi)

81' sembrano accontentarsi le squadre in questo finale, ritmi che si sono abbassati ulteriormente. Solo qualche fiammata di Gaggero sta ravvivando questi ultimi minuti

75' spazio anche a Curabba per questo finale, esce Flachi. Nella Carcarese novità Frumento al posto di Canaparo

71' Gaggero in mezzo per il tentativo di rovesciata di Flachi, bella l'idea, meno l'esecuzione

70' Albertoni di sinistro raccoglie una corta respinta della difesa biancorossa spedendo però alto

69' Rosati per Fedri e De Matteis al posto di Bianchi, un cambio per parte a ridosso del settantesimo

65' IL PAREGGIO DELLA CARCARESE! Alò batte una punizione centrale pescando Bianchi al limite dell'area piccola, colpo di testa vincente che beffa Ghizzardi. Dormita colossale della difesa di casa...

62' calo di concentrazione tra le fila di casa, ne approfitta Bianchi che recupera palla servendo un assist al bacio per Basso, diagonale potente da ottima posizione su cui Ghizzardi risponde presente

57' intanto sono già arrivate al "Baciccia-Ferrando" Pra e Spotornese, tra poco più di un'ora la finale playoff di Prima Categoria, girone B

54' Amedeo al posto di D'Amoia, primo cambio ordinato da Carletti

50' ci prova anche Freccero, ma il suo sinistro in precario equilibrio non crea problemi al portiere dei genovesi

48' Canaparo conclude dai ventidue metri, mancino telefonato che termina docile tra le braccia di Ghizzardi

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

Non c'è recupero, squadre al riposo sul parziale di 1-0 a favore della Praese

43' FEDRI! PRAESE IN VANTAGGIO! Flachi illumina, assist al bacio che manda il numero nove a tu per tu con Delfino: il portiere nulla può sul rasoterra potente dell'attaccante genovese, 1-0 al "Baciccia-Ferrando"

38' Gaggero converge da sinistra e calcia a giro trovando la respinta della traversa! Si salva la Carcarese...

36' colleziona occasioni da rete la squadra di Carletti, troppo "leggera" al momento del tiro. E mister Carletti chiama maggiore cattiveria negli ultimi venti metri

33' altra azione offensiva sull'asse Flachi-Gaggero-Fedri, il colpo di testa del numero nove termina nuovamente di poco alta sopra la traversa

31' allenatore in campo Flachi, che riprende a gran voce Gaggero dopo un movimento sbagliato

29' lo stesso Moretti su punizione dal lato corto dei sedici metri sfiora l'incrocio dei pali, pallone che si accomoda sulla parte superiore della rete dando la semplice illusione ottica del gol

25' dai e vai tra Fedri e Flachi, ci mette una mezza Moretti che frena la corsa dell'ex Sampdoria pronto alla battuta a rete

24' il palo di Gaggero! Diagonale dal vertice dell'area piccola che taglia fuori causa Delfino, ma il montante nega l'1-0 ai padroni di casa

22' fiammata biancorossa con Basso che perde l'attimo per calciare all'altezza del dischetto, ritmi piuttosto blandi fin qui, con la Praese a gestire il possesso

13' Flachi nello stretto fa valere il suo enorme tasso tecnico, scavino delizioso per la testa di Fedri che schiaccia il pallone spiazzando Delfino, ma la sfera sfiora letteralmente il palo terminando la sua corsa oltre la linea di fondo

8' Fedri ci prova dalla distanza, Delfino controlla in due tempi. Motivazioni sicuramente più alte in casa Praese, a caccia di quel punticino che permetterebbe alla squadra di Carletti di accedere direttamente alla finale playoff con il Serra Riccò. La Carcarese punta a finire comunque al meglio il campionato in attesa della finale di Coppa Italia in programma il prossimo 7 maggio

6' risponde Flachi sul versante opposto, colpo di testa dal limite dell'area che termina sulla parte superiore della rete.

3' svarione clamoroso della difesa di casa, non ne approfitta Freccero che a tu per tu con Ghizzardi angola troppo il mancino spedendo sul fondo. Occasionissima Carcarese

1' si parte! Praese in tenuta gialloverde, colori biancorossi tradizionali per la Carcarese

PRIMO TEMPO

Formazioni:

PRAESE: Ghizzardi, Lo Vecchio, D'Amoia, Cristofaro, Albertoni, Raso, Flachi, Stabile, Fedri, Morando, Gaggero

A disposizione : Scatolini, Alberti, Amedeo, Andreoni, Monte, Venza, Curabba, Rosati, Bruzzone

Allenatore : Carletti

CARCARESE: Delfino, Gavarone, Moretti, Bonifacino, Spozio, Revello, Alò, Freccero, Basso, Canaparo, Bianchi

A disposizione : Giribaldi, Briano, Brovida, Manfredi, Croce, De Matteis, Frumento, Brignone

Allenatore : Chiarlone

Arbitro: Failla di Genova

Assistenti: Zanone di Chiavari - Rushanaj di Genova