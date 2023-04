Calcio. Serie D, si avvicina la resa dei conti tra playoff e playout: il Vado ospita la Castanese, Ligorna all'esame Sanremese, Derthona in Val d'Aosta senza margini di errore

Sembravano abbastanza delineati i piazzamenti dal terzo al quinto posto nel girone A di Serie D, ma i risultati delle ultime giornate hanno rimescolato le carte in tavola, con Legnano, Asti e Gozzano tornate prepotentemente in corsa alle spalle del Ligorna. Anche in coda la quota salvezza resta molto alta, così come nella passata stagione, seppur tutte le formazioni liguri siano ormai al riparo da spiacevoli sorprese.

Sarà una domenica comunque a dir poco cruciale per le ambizioni di Vado e Ligorna: la squadra di Didu, reduce dalla sconfitta di Legnano, ospita al “Chittolina” una Castanese a -2 dalla salvezza diretta per scrollarsi di dosso il Bra e consolidare il terzo posto, mentre per i genovesi, a caccia di punti in chiave quinto posto, c'è l'ostacolo Sanremese.

Da circoletto rosso anche Gozzano-Bra, delicato derby piemontese che risulterà in ogni caso decisivo ai fini della griglia playoff, e Stresa-Legnano, con obiettivi opposti ma entrambe all'ultima chiamata per poter raggiungere i rispettivi traguardi.

Oltre a Casale-Pinerolo, Borgosesia-Castellanzese, Chieri-Asti e Fossano-Chisola, c'è curiosità nel vedere nuovamente all'opera un Derthona in evidente difficoltà e precipitato in piena zona playout: la trasferta in terra valdostana contro il Pont Donnaz assume i contorni di una finale per evitare la lotteria degli spareggi di fine stagione. Ieri la capolista Sestri Levante ha battuto 3-0 nell'anticipo la Fezzanese.

Si parte alle 15.00 su tutti i campi, livescore su Svsport.it

Il programma: