Augello, Dragusin, Bogliasco 1951, Pro Recco, nuoto artistico e The Ocean Race: Asta delle Stelle ricca di cimeli su Memorabid

Sessione ricca con ben nove cimeli di quattro discipline (calcio, nuoto sincronizzato, pallanuoto, vela) per l'Asta benefica delle “Stelle nello Sport” su Memorabid a supporto della Fondazione Gigi Ghirotti, da quasi 40 anni impegnata a Genova nell’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e in hospice.

Scendono ancora in campo Genoa e Sampdoria a favore della meravigliosa squadra del prof. Henriquet. E' la volta dei difensori Radu Dragusin e Tommaso Augello, entrambi protagonisti di una stagione in crescendo: quattro reti per il rossoblù e due (con 5 assist) per il blucerchiato.

Doppia partecipazione e doppia donazione per il Bogliasco 1951, vicina alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS con la calottina e il costume. Attenzione anche alla maglia celebrativa indossata dai giocatori della Pro Recco in occasione della finale di Champions League 2022 giocata a Belgrado Il nuoto artistico è rappresentato sia dall'azzurra Costanza Di Camillo, al fianco di Stelle nello Sport con il costume da gara autografato, sia dall'intera Nazionale del CT Patrizia Giallombardo con la tuta di rappresentanza.

La grande Vela oceanica occupa un ruolo importante in questa sessione dell'Asta: ci sono la bandiera di "The Ocean Race Genova The Grand Finale" autografata dal mito Mauro Pelaschier e la maglia da gara di Francesca Clapcich, salpata da Itajai in direzione Newport a bordo di 11th Hour Racing.

L’Asta delle Stelle nello Sport è patrocinata da Coni, Cip, Sport e Salute e Ussi Liguria. Le aste sono aperte sul sito www.memorabid.com/stellenellosport e proseguiranno fino alla fine del mese di maggio. Ogni settimana tanti campioni, tanti cimeli, tanto “amore” e sostegno per la Gigi Ghirotti.

Stelle nello Sport, progetto giunto alla 24° edizione, gode del patrocinio e sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e delle partnership istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova. Sono Gold Sponsor Erg, BPER Banca, Villa Montallegro, EcoEridania, Biauto Group, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren Luce Gas e Servizi, Msc Crociere e Partner Amiu, Italmatch, Gnv, Ignazio Messina, Decathlon, Panarello, ONHC, Genovarent, Santagata, Costa Edutainment. Patrocinano il progetto Coni, Cip e Sport e Salute in Liguria, Ufficio scolastico regionale, Unige, Ussi Liguria, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia.