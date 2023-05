Calcio, Legino. Autocritica per Matteo Marenco: "La nave è in porto ma avrei voluto dare un contributo diverso"

Non è così scontato vedere un'opera di autocritica all'interno del calcio dilettantistico.

A farla cia ha pensato Matteo Marenco, direttore generale del Legino, dopo la salvezza ottenuta dal sodalizio del presidente Carella.

"La nave è all’ormeggio, è stata una stagione faticosa ma bellissima - ha spiegato Marenco - un gruppo di ragazzi intelligenti, divertenti, di grande qualità, chiudiamo con un progetto solido, con dei calciatori giovanissimi che hanno fatto una crescita mostruosa, con la terza miglior difesa e con un futuro che non potrà che sorrridere al USD Legino 1910.

Per tanti motivi personali non sono stato in grado di dare il contributo che avrei voluto, è un rammarico grande. Devo ringraziare per la pazienza il Presidente Piero Carella e Fabio Tobia che si è dimostrato un Amico Prezioso, avrebbero entrambi meritato da me molto di più. Ora chiudiamo la stagione pensando ai Ragazzi del Settore Giovanile e al “Cogno” poi mi riposerò e avrò tempo e modo di guardarmi allo specchio per fare un bilancio, non sono mai fuggito di fronte all’autocritica. FORZA LEGINO".