Calcio. Si infrange ad Albisola il sogno della Juniores del Finale: la Genova Calcio vince 4-1 la finalissima

Si infrange al Faraggiana di Albisola il sogno del titolo regionale per la Juniores del Finale.

Nella finalissima albisolese ai giallorossoblu manca l'acuto finale per mettere la classica ciliegina su di una stagione comunque decisamente sopra le righe e le attese della vigilia.

Fermato il Rivasamba nella semifinale, ai ragazzi di mister Pietro Saccone non riesce di mettere dietro la lavagna la formazione genovese, rimasta a guardare Costantino e compagni dalle spalle al termine della stagione regolare.

A pesare sulle sorti della gara per i savonesi un avvio shock. Passano appena sei giri di lancette e i ragazzi di Balboni si portano avanti con uno schema da corner che libera Russo in mezzo all'area di rigore finalese, con l'attaccante genovese non può sbagliare. Lo stesso numero diciannove si ripete dopo nemmeno dieci minuti, stavolta funziona la sua imbucata centrale a capitalizzare i frutti di un'azione dalla corsia destra.

Il Finale, colpito due volte a freddo, mette la testa nell'area avversaria al 26' con una sfortunata punizione di Costantino che incoccia il palo e serve a dare la carica alla truppa finalese per chiudere in crescendo la prima frazione. Ma senza frutti.

Anzi, nonostante il triplice cambio dei savonesi con Renda, Vierci e Arzarello (a minutaggio contato probabilmente in vista dell'impegno domenicale della Prima Squadra sul campo del Canaletto) che entrano in campo sono ancora una volta i genovesi a entrare di nuovo nel tabellino delle marcature con la tripletta del mattatore Luca Russo che al 50' pare chiudere i giochi.

Prova a riaprirli qualche minuto dopo dal dischetto Renda (58'), ma è solo illusione. Sui giallorossoblu pesa l'espulsione diretta di Arzarello dopo appena 20' di gioco per lui, così Gioffredi al 2' di recupero mette il punto conclusivo sulla vittoria della Genova Calcio siglando il poker.