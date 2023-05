Calcio, Ceriale. C'è la conferma di Davide Brignoli. Sansalone: "Pronti ad alzare ulteriormente l'asticella"

Il comunicato:

Il Ceriale Progetto Calcio comunica la prosecuzione del rapporto sportivo con Davide Brignoli alla guida tecnica della Prima Squadra. Una stagione di crescita anche per lui, essendo appena al quarto anno in panchina, dove è stata raggiunta una salvezza assolutamente tranquilla, senza aver ma avvertito nemmeno il pericolo di un eventuale playout. Un percorso che, quindi, andrà a trovare la sua continuità.

Il direttore sportivo Pietro Sansalone dichiara: “Positivo esserci salvarci senza patemi d’anime, come lo è stato aver confermato il buon lavoro riconosciuto dalla Federazione con il premio giovani, arrivando secondi in classifica. Non era scontato fare 40 punti in un campionato medio alto come la Promozione di quest’anno. Un buon girone d’andata ma uno di ritorno opaco, quindi ci sarà sicuramente da migliorare”.

“Ci siamo messi subito al lavoro per completare lo staff tecnico con figure professionali – continua Sansalone -. Il prossimo anno è intenzione di tutti alzare ancora di più l’asticella puntando sempre agli ottimi elementi che escono dal settore giovanile. Davide (Brignoli ndr) è un bravissimo giovane allenatore che ha fatto un buon lavoro per tutta la societa. Siamo contenti di proseguire con lui”.

A mister Brignoli va il nostro in bocca al lupo con la speranza di vivere assieme un’annata ricca di soddisfazioni.