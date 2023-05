Pallanuoto. Len Euro Cup: sfuma il sogno della Bper Rari Nantes Savona, vince il Vasas 15-7

VASAS - BPER RARI NANTES SAVONA 15-7

Reti

Primo quarto: (5-1) Randelovics, Gabor, Gabor, Sedlmayer, Randelovics - Rocchi

Secondo quarto: (3-3) Randelovics, Konarik, Gabor - Bruni, Bruni, Campopiano

Terzo quarto: (4-0) Bruguljan, Erdelyi, Bruguljan, Batori

Ultimo quarto: (3-3) Randelovics, Roland, Batori - Lanzoni, Panerai, Rizzo (rig.)

FINISCE QUI. LA BPER RARI NANTES SAVONA NON RIESCE NELL'IMPRESA IN CASA DEL VASAS, CHE VINCE L'EDIZIONE 2022-2023 DI LEN EURO CUP BATTENDO I BIANCOROSSI DI ANGELINI CON IL RISULTATO DI 15-7

0:09 capitan Rizzo a segno su rigore, la panchina del Vasas era già scattata in acqua con qualche istante di anticipo...

0:11 Batori beffa Nicosia sul primo palo, 15-6

0:49 c'è ancora gloria per Mitrovic, che si oppone al tiro centrale di Lanzoni, titoli di coda sulla finale

1:36 tutto in piedi il pubblico della Komjadi, è pronta a scattare la festa in casa Vasas, che trova anche il gol numero 14 con Roland

2:04 IL MANCINO DI PANERAI INFILA LA PORTA UNGHERESE, SESTO GOL BIANCOROSSO

2:42 Mitrovic chiama l'urlo dei tantissimi tifosi ungheresi, Randelovics li ripaga siglando il proprio poker personale, 13-5

3:18 l'incrocio ferma Nagaev, ultimi assalti della Rari

4:40 scorrono i secondi sul cronometro, squadre che iniziano a patire la stanchezza

6:26 non riesce andare al tiro nei trenta secondi di possesso il Vasas, ma la partita e la coppa sono ormai in cassaforte per i ragazzi di Nikic

6:58 LANZONI! TORNA AL GOL LA RARI! 12-5, DESTRO POTENTE CHE PIEGA LA MANO DI MITROVIC

8:00 il Vasas cala l'en plein agli sprint anche in questa gara di ritorno, iniziano gli ultimi otto minuti di partita

ULTIMO QUARTO:

0:04 Batori non perdona, terzo quarto da incubo per la Rari, che scivola a -8

0:29 Mitrovic insuperabile quest'oggi, anche Patchaliev sbatte contro il portierone di casa..

2:40 Erdelyi cerca la giocata di prestigio che non trova però lo specchio, gioca sul velluto la squadra di Nikic

3:41 doppietta anche per Bruguljan, il Vasas ha scavato un solco ormai irrecuperabile, 11-4

4:08 Mitrovic devia di quel tanto che basta il destro scagliato da Bruni, sfera sul montante

4:40 Nicosia dice di no Sedlmayer, conclusione centrale controllata dal portiere savonese

6:39 e ci pensa Erdelyi a riportare sopra di 6 i rossoblu, Rari nuovamente in affanno dopo una buona seconda metà di secondo quarto

6:56 Guidi direttamente a lato al termine del possesso biancorosso, ripartono ancora i magiari

7:24 Bruguljan alza la voce: diagonale da posto uno che trafigge Nicosia, 9-4

8:00 il Vasas fa sette su sette allo sprint

TERZO QUARTO

Finisce anche il secondo quarto: Rari Nantes sempre a -4 dopo i primi otto minuti tutti di marca ungherese. L'approccio al match si sta rivelando decisivo ai fini del risultato

0:31 forza la conclusione Randelovics, deviazione decisiva di Bruni che spedisce sul fondo

0:56 Patchaliev con il pallonetto morbido scheggia solamente la parte superiore della traversa, ma è il miglior momento dei biancorossi fin qui

1:40 MINI BREAK PER I BIANCOROSSI, MANCINO SOTTO L'INCROCIO DI CAMPOPIANO, si riportano a -4 i ragazzi di Angelini

2:37 DOPPIETTA DI BRUNI, LA RARI PROVA A GIOCARSELA FINO IN FONDO. 8-3

3:16 Gabor sovrasta Lanzoni nel cuore dell'area, pallone spinto in fondo al sacco per l'8-2 che avvicina sempre di più il Vasas alla Len Euro Cup

4:13 anche Konarik nel tabellino del match, botta impressionante per potenza e precisione, 7-2

4:57 ci prova dalla distanza anche Rizzo, sfera alta che non crea problemi a Mitrovic

5:33 BRUNI IN GOL! ROMPE IL DIGIUNO LA RARI, 6-2

6:02 Randelovics buca ancora Nicosia, dilaga il team di Nikic. E la piscina Komjadi si infiamma sempre di più...

7:22 il palo ferma Bruguljan, ma sul capovolgimento di fronte ancora a secco la Rari, costretta a ripiegare nuovamente nella propria metà campo

8:00 sprint vinto ancora dagli ungheresi, il sesto su sei tra finale d'andata e di ritorno

SECONDO QUARTO

Si chiude con la traversa di Durdic la prima parte di gara, il Vasas è già sopra di quattro gol sulla Rari Nantes Savona

1:01 Campopiano nel pozzetto e Randelovics porta il Vasas sul 5-1, Nicosia ancora infilato in questo primo quarto complicatissimo per il team biancorosso

1:32 anche Guidi da posto quattro non riesce ad impensierire Mitrovic, fatica tanto in attacco la squadra savonese

2:13 Sedlmayer cala il poker, inizio in salita per la Rari Nantes... Ora si fa davvero dura

2:29 Lanzoni forza la giocata al centro a cercare il centroboa, ha la meglio la difesa di casa che può ripartire immediatamente

3:19 capitan Rizzo non trova lo specchio da posizione centrale, ma sfuma poi il possesso ungherese

4:04 e il Vasas prova subito a scappare, ancora Gabor a segno, 3-1 alla piscina Komjadi

4:36 nulla di fatto per la Rari sul capovolgimento di fronte, deve restare agganciata al match la formazione di Angelini, che continua però a mandare giocatori nel pozzetto

5:08 ancora uomo in più per i padroni di casa, che trovano la conclusione vincente di Gabor, di nuovo a +1 il Vasas

5:55 ROCCHI RIMETTE SUBITO LA RARI IN PARITA'! Nulla da fare per Mitrovic, 1-1

6:27 avanti il Vasas proprio con il suo numero quattro, liberato al tiro dopo la prima superiorità della gara. 1-0

7:31 Randelovics sbatte contro la mano di un giocatore savonese, può organizzare il tema offensivo la squadra ligure

8:00 si parte! Primo possesso ungherese

Buona rappresentanza anche di tifo savonese, che ha voluto stringersi al fianco della formazione di Angelini!

Ultimi attimi prima del via, si alza il boato dei tifosi ungheresi, giunti in massa alla piscina Komjadi per sostenere la squadra rossoblu allenata da coach Nikic

PRIMO QUARTO

Formazioni:

VASAS: Mitrovic, Bruguljan, Zerinvary, Randelovic, Konarik, Gabor, Simon, Nagaev, Erdelyi, Batori, Bedor, Sedlmayer, Mizsei

Allenatore : Nikic

RARI NANTES SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Urbinati, Panerai, Rizzo, Caldieri, Bruni, Campopiano, Guidi, Durdic, Lanzoni, Da Rold

Allenatore : Angelini

Arbitri: Peris (Croazia) - Achladiotis (Grecia)

Delegato Len: Hoepelman (Olanda)