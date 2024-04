Calcio. Finale, Bragno e Letimbro. Domenica da brividi, ma arriva una tripla salvezza

Il rischio che più di una squadra savonese potesse perdere la propria categoria di competenza era dietro l'angolo oggi pomeriggio.

Per Bragno, Finale e Letimbro è andato invece tutto per il meglio.

I biancoverdi di mister Adami hanno battuto la Praese 3-2 (le reti di Di Martino. Monni e Marini), mantenendo il gap necessario per evitare gli spareggi per non retrocedere. Così è andata anche per il Finale in casa della capolista S.F. Loano: i giallorossi si sono imposti 2-1 (a segno Simigliani e Renda, prima del gol della bandiera di Auteri).

Soffertissima ma meritata la salvezza della Letimbro, arrivata al 120° grazie al miglior piazzamento nella regular season rispetto alla Rossiglionese. Gialloblu avanti con Mencacci nel primo tempo, ma colpiti nella ripresa dall'uno-due bianconero realizzato da De Gregorio e Oliveri. Al 90' il guizzo di Giusto per il 2-2 definitivo.

La Rossiglionese si giocherà il tutto per tutto nell'ultimo confronto contro il Lido Square.