Calcio, Finale. Salvezza e saluti per Delfino e Mela: "Di questi ragazzi sentirete parlare nei prossimi anni" (VIDEO)

Ci sono salvezze che valgono davvero come la vittoria di un campionato e quella incamerata da mister Giancarlo Delfino e dal suo vice, Giovanni Mela, si avvicina davvero a un piccolo capolavoro.

Con la vittoria in casa della capolista i giallorossi hanno mantenuto il gap necessario per evitare il gorgo dei playout e mantenere il proprio posto in Promozione.

Tanti elogi, convinti, sono stati dedicati a tutta la rosa, ma quello odierno è stato con tutta probabilità il passo d'addio dal "Felice Borel".