Prime rumors di mercato in casa Plodio, dopo la strabiliante e storica salvezza all'esordio nel campionato di Prima Categoria.

Il club savonese infatti proseguirà con in panchina mister Andrea Briatore, artefice del miracolo salvezza.

Un miracolo res possibile dalla squadra biancoblu che ha lottato ogni giornata per la permanenza nella categoria. Possibile che la società vada così a confermare grande parte dei giocatori in organico in questa stagione.