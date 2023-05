24° Galà delle Stelle nello Sport: celebrati i campioni della Liguria

Le Stelle nello Sport illuminano, ancora una volta, il Porto Antico di Genova. Il 24° Galà, condotto da Michele Corti e Giorgia Cenni e dedicato alla Fondazione Gigi Ghirotti, regala emozioni a non finire, a cominciare dalla speciale sigla firmata dai Groovies.

Festa grande per i Green nel Trofeo Erg: la vincitrice Noemi Scordino (Canottieri Sabazia), Klaudio Agaj (Genova Nuoto My Sport) e Angelo Borelli (Pompilio Scherma) sono stati premiati dall'assessore regionale allo sport Simona Ferro, dal presidente Porto Antico spa Mauro Ferrando e dalla medaglia d'oro olimpica, oggi dirigente responsabile area Territorio di Sport e Salute, Salvatore Sanzo.





Pagina speciale dedicata al Rossoblucerchiato dell'Anno e alla promozione del Genoa in serie A: sul palco il tecnico Alberto Gilardino, vincitore del Trofeo Eco Eridania, insieme al direttore Flavio Ricciardella hanno ricevuto i complimenti del'assessore Ferro e di Cinzia Cirillo del Gruppo Eco Eridania.



Un'esibizione applauditissima è stata il prologo al premio SportAbility consegnato da Andrea Rivellini, membro del CDA di Fondazione Carige, e Giorgio Costa, governatore Panathlon distretto Italia, allo Special Team Genova della presidente Carla Cavelli. Un riconoscimento speciale, dalle mani di Giovanni Battista Raggi (presidente AMIU Genova), è andato alla Tarros Spezia per la promozione in serie B dopo 41 anni.

Nel segno del lancio del martello il trofeo BPER Banca alla presenza del direttore territoriale Luigi Zanti: Silvia Salis, due volte martellista olimpica e oggi vicepresidente vicario del Coni, ha premiato il primatista ligure e azzurro Davide Costa (CUS Genova), primo classificato nella categoria Big, insieme a Luca Franchi, wingfoiler dello Yacht Club Italiano, e Stefano Cordone, sciatore varazzino reduce dalle Universiadi. Tra le Big, applausi per le protagoniste del Trofeo Montallegro: l'ad Francesco Berti Riboli, il Sindaco Marco Bucci e l'assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi hanno consegnato l'Oscar alla vincitrice Marta Cantero, campionessa mondiale di nuoto artistico per atlete con sindrome di down, Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare) e Cinzia Noziglia, arciera delle Fiamme Oro.



Un'incursione di Enzo Paci ha poi condotto verso l'incoronazione della categoria Junior: Giada Galetti (Club Scherma Voltri); Elena Ferrari (Fratellanza Ginnastica Savonese) e Anna Ruggeri (Horse Club Rapallo) nel Trofeo PSA Italy con il supply chain manager Fabio Bucchioni, la ginnasta campionessa mondiale Junior Caterina Gaddi e lo sciabolatore medagliato ai Mondiali Pietro Torre, Davide Simeone (Andrea Doria Ginnastica), Vincenzo Cafarelli (Celano Boxe) e Davide Damonte Cola (RN Arenzano) nel Trofeo Cambiaso Risso con l'ad Mauro Iguera e il ginnasta medagliato mondiale Junior Riccardo Villa.



Chiusura dedicata alle società più votate: insieme al presidente del Coni Antonio Micillo, Carlo Fenu (MSC) ha premiato il Genova Hockey 1980) mentre Carlo De Paolini (Biauto Group) ha consegnato l'oscar all'HP Voltri Mele alla società dell'anno Pallacanestro Sestri.