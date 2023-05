Calcio, Cairese. Sprint Lepore per la panchina? Il nome del nuovo tecnico dovrebbe essere svelato la prossima settimana

La corsa alla panchina della Cairese rappresenta una delle tematiche più interessanti in questa fase della stagione.

La cartina tornasole più trasparente, a testimoniare quanto il mondo dilettantistico sia in fermento, nonostante all'apertura delle liste di trasferimento manchi più di un mese.

Dalle parti del Brin l'ultima settimana si è rivelata particolarmente frenetica, con l'ultimo nome emerso, quello di Pierluigi Lepore, in particolare ascesa nelle ultimissime ore.

Proprio in Val Bormida si mormora che l'ex tecnico della Juniores del Savona sia addirittura in pole position, in tandem con il vice Simone Barresi.

Per conoscere il nome del nuovo tecnico pare non sarà necessario attendere molto: già all'inizio della prossima settimana l'incarico al nuovo allenatore gialloblu potrebbe essere assegnato.