Mattia Pastorino al Rally di Sardegna, il copilota savonese al fianco di Marc Dessì

Giovedì 1 giugno il copilota savonese Mattia Pastorino al fianco del veterano monegasco Marc Dessi ha preso il via è alla tappa italiana del campionato del mondo nel il rally di Sardegna che proprio quest'anno compie 20 anni.

Il copilota Mattia Pastorino quest'anno è alla sua seconda apparizione iridata dopo quella soddisfacente al rally di Montecarlo. In passato aveva già partecipato ad altre edizioni mondiali ed innumerevoli gare internazionali.

Anche in questa occasione, sempre al fianco di un pilota monegasco di esperienza, la cosiddetta "leggenda vivente" Marc Dessi dell'omonima squadra corse Marc Dessi motordport, che, correndo dal 1976 vanta di ben 44 partenze al rally di Montecarlo ed innumerevoli gare internazionali.

Il copilota savonese quest'anno impegnato nel Clio Trophy italia, non esclude, qual'ora il progetto Marc Dessi motorsport ne dia la possibilità, di partecipare ad una terza uscita in ambito mondiale con il Rally Acropolis in Grecia.