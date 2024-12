Calciomercato, Vado. Fatta per il ritorno di Merkaj

L'operazione è stata conclusa nelle scorse ore, seppur non è escluso si debba attendere ancora qualche giorno prima dell'ufficialità.

Quel che è certo è che Olger Merkaj tornerà a vestire, dopo la parentesi con il Fiorenzuola, la casacca del Vado.

L'accordo tra le parti è stato sancito, ma non è detto che la punta sia già a disposizione nell'anticipo contro il Derthona. Alcuni cavilli burocratici sono in fase di risoluzione, con la società del presidente Tarabotto al lavoro per riuscire a concludere il tesseramento per il match di sabato pomeriggio.