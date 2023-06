Calciomercato, Pontelungo. Conferma pesante, resta in granata Ernand Sfinjari

Non è usuale paragonare una conferma a un colpo di mercato, ma per il Pontelungo avere ancora all'interno del proprio organico un giocatore come Ernand Sfinjari avrà un'importanza fondamentale nel prossimo campionato di Promozione.

Le attenzioni da parte parte di club anche di categoria superiore non sono mancate per un ragazzo classe 1999 capace di chiudere la stagione sportiva con più di 30 reti nel proprio bottino.

Il club ingauno ha avuto la capacità e la forza di mantenere il proprio fromboliere all'interno della propria rosa, come ufficializzato nel corso della mattinata:

"L'Asd Pontelungo 1949 ha il grande piacere di comunicare di avere raggiunto l'accordo per la riconferma con Ernand Sfinjari.

Protagonista assoluto con le sue trentatre reti tra campionato e coppa, ha contribuito in maniera decisiva alla conquista dei due prestigiosi obiettivi.

La Società gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro".