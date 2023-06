Albenga, l’ex campo di calcio in disuso a Bastia sarà area per eventi, iniziative e attività outdoor

Da campo per allenamenti di calcio in stato di abbandono nella frazione di Bastia ad area per eventi, iniziative e attività sportive outdoor. È stata recentemente deliberata la richiesta di concessione in uso dell’area da parte dell’Amministrazione comunale di Albenga.

Questa progettualità ha finalità di pubblico interesse e di carattere turistico, promozionale e sportivo.

Rappresenterà uno spazio in più per la frazione ingauna, che potrà essere richiesto per l’organizzazione di eventuali manifestazioni.