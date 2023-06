Costi quasi triplicati, a rischio la copertura della bocciofila di via Famagosta

Gli aumenti dei prezzi fanno lievitare i costi del progetto di copertura della bocciofila di via Famagosta che sarebbero passati da 306 mila euro a quasi un milione. E il Comune rischia di perdere il finanziamento regionale. Nel 2016 la giunta Caprioglio aveva dovuto rinunciare ai fondi regionali perché non era in grado di integrare le risorse della Regione per la copertura della bocciofila a causa del piano di riequilibrio.

Con la giunta Russo si è tornati a parlare del progetto della copertura della bocciofila. La Regione aveva deliberato un finanziamento di 244.800 euro e il Comune avrebbe integrato la spesa con 60 mila euro. Un'altra parte di risorse sarebbe stata messa a disposizione dall'associazione sportiva che gestisce l'impianto. Ma i rialzi dei prezzi avrebbero portato il costo dell'intervento a quasi un milione di euro. Una spesa che sarebbe insostenibile per Palazzo Sisto che sta cercando delle soluzioni per non perdere le risorse regionali e completare l'opera promessa.