Twirling Luna Rossa. Domani sera a Varazze il saggio di fine anno

Gli atleti di Twirling Luna Rossa, felici dell’impresa siciliana di Patti, dove hanno ottenuto "risultati pazzeschi", con conseguente e meritato incontro in sala consiliare con l’Ing. Luigi Pierfederici, Sindaco della Città di Varazze, alle ore 20:30 di sabato 17 giugno 2023, presso il Palazzetto dello sport della "Città delle Donne", presenteranno il tradizionale saggio di fine anno.





Dalla PF di Twirling Luna Rossa Varazze :

«Dopo gli ottimi risultati ottenuti durante il campionato regionale, che hanno fatto sì che tutti i loro atleti potessero partecipare al campionato italiano nelle varie specialità, gli atleti di Twirling Luna Rossa sono carichi di buoni propositi per il futuro e emozionati per quest'esperienza fantastica!

Bravi, ve lo dice anche il primo cittadino di Varazze per l'impegno e l'amore con cui avete continuato ad allenarvi nonostante alcune difficoltà che avete dovuto fronteggiare. E … ora, pronti per il saggio di sabato prossimo al Palazzetto dello sport.»

E ancora:

«Il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici ci ha accolti all'interno del comune. Ha parlato con gli atleti del gruppo, chiedendo che emozioni avessero provato durante l'anno agonistico, interessandosi degli aspetti più tecnici con la nostra allenatrice e si è congratulato con la società per i risultati ottenuti, relativi sia al settore agonistico, sia al settore propaganda. È stato molto gratificante per tutti noi. Grazie ancora!»

«Grande risultato raggiunto degli atleti del Twirling Luna Rossa Varazze - ha commentato il primo cittadino - lo scorso week-end nella competizione a livello nazionale tenutasi in Sicilia. In esibizione individuale o di gruppo artistico si sono fatti valere andando a medaglia. Risultati raggiunti solo grazie al grande impegno messo negli allenamenti con spirito di sacrificio e quella determinazione che solo lo sport può insegnare. Un piacere incontrare in sala consigliare il team di ritorno dalla Sicilia così da potermi complimentare direttamente con tutti gli atleti e raccogliere le sensazioni dopo la trasferta nazionale.»