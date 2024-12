Calcio, Golfodianese. Il presidente Scandino non si nasconde"Puntiamo a vincere il campionato. Il 'Marengo' torni a essere la 'casa' dei dianesi" (VIDEO)

"Abbiamo a disposizione una squadra per vincere il campionato, e il nostro obiettivo è quello. Stiamo costruendo una società tale per essere protagonisti dall’inizio alla fine, che guarda anche al settore giovanile e alle strutture". Punta in alto il presidente della Golfodianese Paolo Sciandino fissa gli obiettivi del club a medio e lungo termine, che passano dal potenziamento del settore giovanile, grazie anche all'affiliazione con il Genoa Academy.

L'intervista

"Non posso che ringraziare il sodalizio rossoblu per l'occasione di crescita che ci viene data. Siamo una società seria, ambiziosa e organizzata, con i nuovi dirigenti, molti dei quali più giovani stiamo portate avanti alcune idee per costruire non solo una squadra importante, ma anche far ridiventare il Marengo la 'casa' dei dianesi. Uno dei segreti per fare qualcosa di importante è un gruppo coeso, in cui tutti devono remare dalla stessa parte", conclude Sciandino.