Riforma dello Sport e contratti sportivo. Martedì 18 luglio un webinar gratuito a cura del Coni Liguria

Cosa è cambiato dal 1° luglio per ASD, SSD in materia di pagamento dei collaboratori sportivi? Il quesito è di massima attualità per chi organizza i centri estivi sportivi, soprattutto le molte società sportive impegnate negli Educamp Coni.

Il Coni regionale Liguria, che è sempre stato leader nell’organizzazione di queste attività estive, vuole fornire un supporto alle organizzazioni che in questo momento sono confuse e si sentono smarrite a causa dell’incertezza che regna dopo l’entrata in vigore della Riforma. Il dottor Maurizio Annitto metterà a disposizione ancora una volta le proprie conoscenze e competenze in materia, spiegando a Presidenti, Dirigenti, dipendenti e collaboratori la nuova disciplina dei contratti sportivi che risulta profondamente innovata rispetto a come li abbiamo conosciuti sino ad oggi.