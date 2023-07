Vado, approvato il progetto per il nuovo centro polisportivo: il comune punta anche sui fondi del credito sportivo

E' stato approvato dalla giunta comunale di Vado il progetto definitivo per la realizzazione del centro polisportivo multidisciplinare tra lo stadio Chittolina e la strada di scorrimento veloce.

Nell'hub sportivo che sarà realizzato nei pressi dello stadio Chittolina, sarà presente un palazzetto da circa 1000 spettatori con un campo da basket serie Silver 1 e per la pallavolo con caratteristiche tecniche per le competizioni sportive serie A2 con annesso un campo polifunzionale all’aperto.

"La volontà dei progettisti e dell'amministrazione è quella di costruire un paesaggio nel paesaggio cittadino, vicino alle arterie più importanti di comunicazione e che sarà integrato in un percorso di mobilità sostenibile all'interno del nostro territorio. Il progetto propone un sistema di spazi urbani: l’edificio pubblico, il palazzetto, la piazza sportiva, il campo esterno, l’edificio di servizio principale e la stecca dei servizi" aveva detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

La cifra stimata è in totale di 8 milioni e 139mila euro. L'amministrazione comunale intende finanziare la realizzazione dell’intera opera in parte con fondi propri, tramite anche la sottoscrizione di un mutuo agevolato con l’Istituto per il Credito Sportivo ed in parte presentando una domanda di contributo in conto interessi a valere sui mutui agevolati dell’istituto di durata venticinquennale.