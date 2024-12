Calcio, Ligorna. Mister Pastorino non vuole distrazioni contro l'Albenga: "Non possiamo permettercele"

Domenica impegno esterno per il Ligorna in Serie D. La squadra di Mister Pastorino affronterà l’Albenga allo Stadio Riva nella sfida valevole per il Girone A. Albenganesi reduci alla sconfitta per 4-1 contro la vogherese e attualmente quindicesimi in classifica. Genovesi reduci dalla sconfitta interna contro il Gozzano e attualmente settimi, a due punti dai Playoff.

Qui il commento di Mister Pastorino sulla condizione della squadra e sulla sfida: «Per quanto riguarda l’Albenga, abbiamo lavorato sull’importanza di restare concentrati senza minimamente pensare ai loro problemi o alle classifiche. In questo momento, non possiamo permetterci distrazioni. Insieme alla squadra e alla società, abbiamo cercato di rendere l’ambiente il più sereno possibile per tornare a giocare con tranquillità. Dal punto di vista del gioco e dell’impegno, non ho nulla da rimproverare alla squadra, ma è essenziale non appesantire il momento. Per esperienza, so che dopo una brutta sconfitta, nel risultato più che nel gioco, la cosa peggiore è "andare col bastone". Bisogna invece consolidare le cose positive, compattarsi e uscirne insieme. Mi aspetto che la squadra non sottovaluti l’Albenga e affronti la partita con serenità, forza, grinta e determinazione. Abbiamo gli stessi punti dell’andata della scorsa stagione, quindi puntiamo a migliorarci nelle prossime due partite e a cogliere motivi di crescita, anche a livello statistico».