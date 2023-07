Calciomercato. Dal portiere Ferro passando per i gemelli Piombo, fino a Bruzzone, sono sei i colpi dell'Albissole

Mentre si completavano alcuni lavori di restyling anche della.zona spogliatoi si sono dati appuntamento per le foto di rito diversi giocatori tra nuovi arrivi e confermati

Ma ora veniamo alle novità in casa dei Ceramisti.

Direttamente dell'Altarese un trio formato dai gemelli Piombo, classe 2000,Alessio centrocampista e Andrea per il comparto d'attacco chiude il trio Francesco Bruzzone, classe 93 per il reparto difensivo.

Non finiscono le presentazioni, ultima stagione al Citta di Cogoleto, ecco accasarsi ad Albissola anche Roberto Cozzi cresciuto tra le fila del CelleVarazze centrocampista classe 2000.

Ancora qualche trattativa resta aperta e non si escludono sorprese di già nei prossimi giorni.

Vedremo cosa ci riserverà il weekend, ma di sicuro il rinnovamento della rosa non è ancora terminato perché le Albissole non nascondono le proprie ambizioni per il prossimo campionato.