Mototerapia a Pontinvrea, la Fondazione Sacra Famiglia Onlus: "Sport e amicizia, una magnifica esperienza"

Mercoledì scorso (26 luglio) i ragazzi della Fondazione Sacra Famiglia Onlus di Andora e Pietra Ligure hanno partecipato, ad un entusiasmante giornata organizzata dal comune di Pontivrea e dal gruppo moto terapia del mitico Vanni Oddera, con la partecipazione del gruppo dei Vigili del fuoco con i loro fantastici mezzi, della rally car-therapy e di tante altre bellissime attività.

Fondazione Sacra Famiglia ha sede a Cesano Boscone (MI) ed eroga servizi sanitari e sociosanitari residenziali, diurni, domiciliari e ambulatoriali in Lombardia, Piemonte e Liguria.

"La giornata del 26 ha avuto come parole chiave 'sport' e 'amicizia', durante la quale, ragazzi con diverse fragilità, hanno potuto vivere un’emozione straordinaria in grado di stimolare abilità e reazioni molto positive. È stato un momento speciale in cui ognuno di loro ha potuto esprimere, mettere alla prova e superare le proprie paure, dimostrando di essere dei veri supereroi", spiegano dalla Fondazione Sacra Famiglia.

"È stato bello vedere le acrobazie del gruppo di moto terapia, salire sull'elicottero, sui mezzi dei pompieri, sulle macchine della rally-therapy e coccolare i nostri amici cavalli. È stata anche l’occasione per conoscere il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli che ha voluto conoscere i nostri ragazzi e fare una foto con tutti noi - conclude la Fondazione - I sorrisi dei nostri ragazzi, sono il riconoscimento della gioia che abbiamo vissuto tutti insieme, nel partecipare a questa magnifica esperienza".