Calcio, Serie D. Il Vado anticipa in casa della Lavagnese, alle 14:30 stress test per i rossoblu

Sarà un finale di 2024 tutto concentrato al sabato per il Vado.

Oggi pomeriggio i rossoblu affronteranno nell’anticipo delle 14:30 un avversaria sul proprio campo tradizionalmente ostica come la Lavagnese, per poi chiudere il girone di andata, tra sette giorni, al Chittolina contro il Derthona.

La squadra di Roselli, dopo un novembre complesso, ha ricominciato a viaggiare su ritmi playoff, ma il Vado ha tra le mani la possibilità di riportarsi, almeno per una notte, a soli due punti dalla vetta in caso di vittoria in terra levantina. Una prospettiva fino a qualche settimana fa quasi impensabile.

Sul fronte formazione non dovrebbero esserci particolari stravolgimenti rispetto alle ultime uscite, con il trio offensivo formato da Capra a ridosso di Capra e Alfiero, seppur non siano esclusi nell’arco delle prossime settimane ulteriori innesti di mercato.

A dirigere la partita sarà Loris Graziano di Rossano, assistito da Francesco Graziano di Paola e Michael Maraboli di Monza.