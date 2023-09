Calcio, Prima Categoria. Partenza positiva in coppa per la Baia Alassio Auxilium di mister Sardo: "Iniziato un percorso lungo"

Inizio di stagione positiva per la Baia Alassio Auxilium che in Coppa Liguria Prima Categoria si appresta ad affrontare il match decisivo nel Girone C domenica pomeriggio contro il San Filippo Yepp Albenga, dopo aver superato 2-1 l'Area Calcio Andora.

A tracciare un primo bilancio è mister Enrico Sardo, che ques'estate ha scelto di ricominciare dal 'Ferrando': "La vittoria in coppia fa bene al morale ma conta poco più di niente. Ad Alassio il percorso per arrivare a obiettivi importanti è lungo ma il gruppo ha più qualità tecniche ed umane di quanto potessimo aspettarci, ma le aspettative sono alte".

Sul passato il tecnico chiosa: "Credo che si impari più dalle sconfitte che dalle vittorie ma bisogna essere bravi a metabolizzarle e a correggere gli errori fatti".

Il campionato di Prima Categoria è ormai alle porte e domenica 24 settembre arriverà il secondo match consecutivo interno contro il San Filippo Neri Yepp Albenga. Scherzo del destino.