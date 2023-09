Due sconfitte di misura contro Città di Savona e Vadese hanno sancito l'eliminazione dell'Altarese dalla Coppa Liguria di Prima Categoria.

Mister Giuseppe Pellegrino, complice anche il gran caldo, non ha particolari appunti da muovere ai giallorossi; tutte le energie sono coinvogliate verso il via di un campionato ricco di formazioni ambiziose, ma proprio per questo motivo ancora più interessante.