Calcio, Albissole. Tante novità. Dalla Sestrese c'è il prestito di Scarfì, il dott. Luca Moresco è il nuovo medico sociale

Le Albissole si preparano all'importante incontro di Sabato allo stadio Macciò di Masone per una partita da dentro o fuori che determinerà chi proseguirà il cammino in Coppa Liguria.

La Settimana ha portato due nuovi innesti e una conferma per gli Albissolesi .

Una nuova figura entra a far parte delle Albissole ,una figura importante come il Medico Sociale, Luca Moresco, Medico Pediatra che da questa Stagione entra nei quadri societari andando a colmare anche un vuoto che per le ambizioni societarie era rilevante.