Bisognerà attendere domani per capire l'esito del ricorso dell'Andora, grazie al consueto comunicato del giovedì.

I biancoblu, come confermato dalla stessa LND, hanno infatti presentato ricorso per la possibile posizione in regime di squalifica di un giocatore orange.

La partita sul campo si era conclusa con il risultato di 1-1, con Grifo a replicare la rete di Tahiri.