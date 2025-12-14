 / Calcio

Calcio | 14 dicembre 2025, 10:56

Calcio. Il Vado di Sesia parte dalla Novaromentin, Celle Varazze e Cairese a caccia di punti in trasferta

Calcio. Il Vado di Sesia parte dalla Novaromentin, Celle Varazze e Cairese a caccia di punti in trasferta

Parte oggi, dalla gara interna contro la Novaromentin, l'avventura al Vado di Marco Sesia.

Un vero e proprio testacoda, che proporrà valori tecnici chiaramente a vantaggio dei rossoblu, ma sarà comunque interessante capire quali primi correttivi riuscirà ad apportare l'ex tecnico di Asti e Casale.

Il presidente Tarabotto ha chiesto non solo punti, ma anche gol e gioco: una doppia missione per il nuovo allenatore.

Sestri Levante e Valenza saranno invece i due "teatri" esterni in cui si esibiranno Celle Varazze e Cairese.

Sia le civette che i valbormidesi tenteranno di raccogliere punti utili per puntellare la propria graduatoria dopo i pareggi ottenuti domenica scorsa contro il Saluzzo e lo stesso Vado.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium