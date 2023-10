Calcio, Albenga. Con l'RG Ticino la prima storica vittoria. Fossati: "Godiamocela fino a domani, con questo spirito possiamo toglierci delle soddisfazioni" (VIDEO)

Ordine, intensità e soprattutto una grande lucidità nell'arco di tutti i 90 minuti: sono questl gli ingredienti che hanno permesso all'Albenga di tornare a vincere in Serie D dopo oltre tre decadi.

Il gol di Berretta è stato decisivo per superare i rossoverdi, ma tutta la squadra ha risposto alal grande per concentrazione e spirito di dedizione.

La base per mister Fossati, soprattutto per chi deve lottare per mantenere la categoria, anche se i margini per un miiglioramento della proposta offensiva restano decisamente ampi.