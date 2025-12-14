Calcio. Il Pietra Ligure soffre fino alla fine ma vince il derby, 3-2 biancoceleste sulla San Francesco Loano

PIETRA LIGURE - SAN FRANCESCO LOANO 3-2 (8' e 45' Dominici, 34' Rovere - 53' Halaj, 80' Cauteruccio )



50' la partita si chiude con un tiro dai ventri metri alto di palmo sopra la traversa di Balducci. FINISCE QUA! IL PIETRA LIGURE VINCE 3-2 IL DERBY!

47' punizione per Rimondo dai 20 metri, c'è la barriera, sugli sviluppi dell'azione ci pensa Balducci a sbrogliare la matassa a favore del Pietra

45' saranno cinque i minuti di recupero

45' ammonito Halaj, il recupero tra pochi secondi

42' un provvedimento per parte. Espulso dalla panchina il ds del Pietra Vassallo, ammonito Lingua nella San Francesco Loano

40' cinque minuti alla fine, la tensione si taglia col coltello

35' LA SAN FRANCESCO LOANO VA IN GOL! 3-2 AL DEVINCENZI! RIMONDO VINCE UN PAIO DI CONTRASTI E TROVA CAUTERUCCIO SULLA FASCIA OPPOSTA, BALDUCCI E' BATTUTO, SI PROFILA UN FINALE DI FUOCO

33' chiude i cambi Brignoli con Alberto per Balla

31' palo di Giglio! Gran numero su Balla, la deviazione sul tiro dell'ex Imperia spiazza Scalvini ma fa terminare la corsa della sfera sul montante

30' Valentino - Lingua, nuovo cambio rossoblu

28' problemi di lenti a contatto per Dominici, breve pit stop a bordo campo

23' soffre sui piazzati il Pietra, la punizione di Rimondo trova la deviazione a pochi passi da Balducci, ottimo il riflesso dell'estremo biancoceleste

21' Moraglia richiama Gabriele Insolito, al suo posto entra Faedo

21' giallo per Giglio

20' punizione di Rimondo sul palo di Balducci, il portiere lo aspetta e abbranca la sfera

18' saclda il destro Auteri dai 22 metri, Balducci blocca centralmente

16' Nuovo cambio Loano: Agate in campo per Leonardo Carastro

13' ammonito Cauteruccio

10' c'è Bonifazio per Di Lorenzo, subito ammonito l'ex Ceriale

9' PIETRA IN DIECI, ESPULSO ROVERE, DOPPIO GIALLO PER IL CAPITANO

8' RIENTRA IN PARTITA LA SAN FRANCESCO LOANO! SONNECCHIA LA DIFESA DI CASA, HALAJ HA TEMPO E SPAZIO PER INFILARE TRA LE GAMBE BALDUCCI! 3-1 AL DE VINCENZI

7' il neoentrato centrocampista argentino calcia con coraggio dai 25 metri, Balducci arretra e tampona in corner

3' prima opportunità per il Pietra, Giglio si smarca sul filo del fuorigioco, l'assist in area non viene però sfruttato

1' ripresa al via, cambia subito Brignoli: c'è Hovsepian per Parodi

SECONDO TEMPO



46' termina il primo tempo dopo un minuto di recupero

45' E ARRIVA IL TERZO GOL BIANCOCELESTE! GRANDE AZIONE PROLUNGATA E DI GRAN QUALITA' PER LA SQUADRA DI MORAGLIA, ALLA FINE ARRIVA IL COLPO DI TESTA DI DOMINICI AD ANTICIPARE SCALVINI, 3-0 AL DE VINCENZI!

40' fase di possesso palla per i biancocelesti

34' IL RADDOPPIO DEL PIETRA! GRANDE RIPARTENZA BIANCOCELESTE, ROVERE CONVERGE E TROVA LA TRAIETTORIA IN BUCA D'ANGOLO

33' pasticcia la difesa della San Francesco, Dominici ha il match point, Scalvini dice di no rimanendo in piedi fino all'ultimo

30' scambio stretto Rovere - Halaj, recupera con un pizzico di affanno le difesa di casa

28' sfonda a destra la San Francesco, Balducci è attento e anticipa il cross in uscita bassa

27' ammonito Rovere

26' Rovere ha spazio a sinistra, Delicato arriva con un pizzico di ritardo all'appuntamento con il tiro. Sia lui che Odasso avevano tentato l'inserimento lasciando spazio alla ripartenza della San Francesco. Mani nei capelli per Moraglia

22'giallo anche per Balla per il fallo su Rovere, punizione dal limite per il Pietra

21' ammonito Di Lorenzo

17' Leo sfiora il gol dell'ex, il tiro del difensore viene respinto a pochi passi da Scalvini

14' 4-2-3-1 per i padroni di casa con Delicato ad affiancare Odasso nella diga in mediana, Brignoli (squalificato) risponde con il 3-5-2, Auteri gioca in posizione di mezz'ala con licenza d'attacco, in attacco il tandem Halaj - Carastro

8' E LA REAZIONE ARRIVA IMMEDIATA, PIETRA IN VANTAGGIO! AZIONE PROLUNGATA SUGLI SVILUPPI DI CORNER, IL GUIZZO GIUSTO DOPO LA PRIMA PARATA DI SCALVINI LO TROVA DOMINICI, BIANCOCELESTI AVANTI

6' Moraglia infatti non ci sta, le urla ai suoi sono chiare: "Dobbiamo prendere gol per iniziare a giocare?!"

5' buon approccio dei rossoblu, il Pietra non ha avuto ancora modo di impostare un'azione

2' la prima opportunità è poer gli ospiti, corner di Rimondo, di testa Auteri non manca di molto la porta

1' si parte!

PRIMO TEMPO



PIETRA LIGURE: Balducci, Gasco, Ravoncoli, Odasso, Leo, Insolito, Giglio, Dominici, Rovere, Delicato, Prudente.

A disposizione: Duberti, Pili, Aicardi, Faedo, Pavese, Siriu, Malagrida,Iorio, Fatnassi.

Allenatore: Moraglia



SAN FRANCESCO LOANO: Scalvini, Parodi, Rimondo, Valentino, Lufi, Balla, Cauteruccio, Di Lorenzo, Halaj, Auteri, Carastro,

A disposizione: Marinoni, Youssoufa, Rizzonato, Hovsepian, Agate, Lingua, Oxhallari, Bonifazio, Alberto.

Allenatore: Brignoli



Arbitro: Zorzon di Trieste

Assistenti: Pascale di Genova e Doci di Savona