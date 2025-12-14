 / Calcio

Calcio. Serie D, il Vado targato Sesia debutta con sei reti alla NovaRomentin, rossoblu in scioltezza contro l'ultima della classe

Doppiette di Alfiero e Raffini, a segno anche De Rinaldis e Bondioli, Ligorna sempre a -1

VADO - NOVAROMENTIN  6-0  (7' De Rinaldis, 24' Alfiero, 26' Alfiero, 80' Bondioli, 82' Raffini, 90' Raffini)

FINISCE QUI! BUONA LA PRIMA PER MISTER SESIA SULLA PANCHINA DEL VADO, I ROSSOBLU SCHIANTANO IL FANALINO DI CODA NOVAROMENTIN CON UN PERENTORIO 6-0

90' DOPPIETTA DI RAFFINI E 6-0 VADO! Angolo ad uscire di Ciccone e incornata del centravanti rossoblu che insacca sotto la traversa

88' punizione dal limite di Ciccone, la barriera alza in corner

82' RAFFINI! Nel tabellino di giornata anche il numero nove del Vado, che col piattone sinistro piazza all'angolino alla sinistra di Piersanti, 5-0 al "Chittolina"

81' si rivede in campo Barwuah tra i rossoblu, esce Arras. Dentro anche Caremoli per Messina

80' POKER DEL VADO! Coast to coast di Bondioli che si fa quaranta metri palla al piede, apertura a destra per Raffini che rimette in mezzo dove il capitano rossoblu, di tacco, trova la rete del 4-0

73' ancora cambi: nel Vado c'è Lupinacci per Stampi, Molluso manda invece in campo Comoni per Mindruta

71' punizione di Longo dalla distanza, traiettoria destinata sotto l'incrocio, ma Bellocci compie una parata clamorosa deviando sul palo, applausi del "Chittolina" per il portiere rossoblu

69' Rocco per Diop nella NovaRomentin, Sesia inserisce invece Raffini per Alfiero 

65' intanto continua la marcia vincente del Ligorna, che supera anche l'Asti (3-1 il finale), restando a -1 dal Vado capolista

64' partita che ha perso vigore rispetto al primo tempo, rossoblu in assoluto controllo in questa ripresa

61' anche Sesia inizia il valzer dei cambi: Abonckelet rileva De Rinaldis

58' altra sostituzione per la NovaRomentin, spazio a Bellingardo, fuori De Lorenzis

53' Valenti per Bertelegni, primo cambio tra le fila rossoverdi

51' sempre fin troppo coraggioso l'atteggiamento dei piemontesi, che se la giocano a viso aperto lasciando ampi spazi al Vado

46' nessun cambio al rientro in campo

SECONDO TEMPO

 

Squadre al riposo, tutto facile per il Vado, in totale controllo e avanti 3-0 sulla NovaRomentin

45' ammonito Silvestri, due minuti di recupero 

42' richiamato dal direttore di gara mister Mollus, spesso fuori dalla propria area tecnica

37' Pisanu apre per Ciccone, assist in mezzo per De Rinaldis che incrocia col destro, conclusione centrale che non crea problemi a Piersanti

31' illuminante suggerimento di Alfiero per De Rinaldis, troppo lezioso al momento di calciare, in ripartenza si aprono praterie per il Vado

30' divario enorme tra le due squadre, partita praticamente chiusa in meno di mezz'ora

26' ANCORA ALFIERO! DILAGA LA SQUADRA DI SESIA! Ripartenza a sinistra da parte dei rossoblu, cross basso in area dove la difesa rossoverde pasticcia, ne approfitta Alfiero che tutto solo infila il gol del 3-0

24' IL RADDOPPIO DEL VADO! Assist al bacio di Ciccone per Alfiero, che supera con il primo controllo il diretto avversario aprendo poi il piattone a superare Piersanti, ritrova il gol in rossoblu il centravanti appena rientrato dal Pavia

20' traversone di Gulinelli e girata col sinistro di Alfiero, pallone masticato che viene controllato senza problemi da Piersanti

17' Vado vicinissimo al raddoppio in un paio di situazioni ravvicinate: tutto parte dalla ripartenza di Syll che libera Arras al tiro, ma l'attaccante sardo ritarda troppo la conclusione scatenando la rabbia in panchina di Sesia. L'azione prosegue e Ciccone vede ribattersi sulla linea il mancino a botta sicura

14' ammonito Messina, primo giallo della gara

10' fermato Diop in fuorigioco sul lancio in verticale di Mindruta, prova a reagire la squadra di Molluso, ultima in classifica ma reduce dall'importante vittoria casalinga contro il Club Milano

7' DE RINALDIS! LA SBLOCCA IL VADO! Conclusione vincente dal limite del centrocampista rossoblu, 1-0 al "Chittolina"

6' pericolosa la NovaRomentin con il colpo di testa di De Lorenzis sul corner battuto dalla sinistra, intervento risolutivo sul primo palo da parte di Messina

5' sgasata di Stampi a sinistra, traversone basso per Arras che si gira in area trovando la ribattuta della retroguardia ospite

3' subito propositiva la squadra di casa, Syll affonda a sinistra e mette a rimorchio per Alfiero, respinta corta della difesa rossoverde sul mancino di Ciccone, che calcia però alle stelle

1' si parte! Giornata quasi primaverile a Vado, tra i rossoblu novità Stampi a sinistra al posto di Lupinacci. Panchina per Abonckelet e Raffini, dal primo minuto De Rinaldis e Arras

PRIMO TEMPO

 

Formazioni

VADO: Bellocci; Messina, Bondioli, Gulinelli; Syll, Ciccone, Pisanu, De Rinaldis, Stampi; Arras, Alfiero. A disposizione: Boschi, Raffini, Abonckelet, Caremoli, Lupinacci, Torre, Cecchinato, Sacco, Barwuah. Allenatore: Sesia

NOVAROMENTIN: Piersanti, Nistor, Cesari, Silvestri, De Lorenzis, Longo, Bertelegni, Diop, Mindruta, Tunesi, Gatelli. A disposizione: Braghin, Brignoli, Valenti, Crivelli, Rocco, Bettini, Martiner, Pomoni, Bellingardo. Allenatore: Molluso

Arbitro: Comito di Messina

Assistenti: Aguzzi di Rieti - Degli Abbati di Roma1

Paolo Garassino

