Calcio, Promozione. Il Finale accarezza una grande vittoria contro la Sestrese, il super gol di Traverso vale il 2-2 al Borel

FINALE - SESTRESE 2-2 (Traverso 7', Polito 30', Polito 49', Traverso 89')
52' FINISCE QUA
51' Mondino miracoloso sul corner! Con la mano devia il tentativo di Traverso
50' ultima chance Sestrese con un corner
45' cinque di recupero
44' SUPER GOL DI TRAVERSO, PAREGGIA LA SESTRESE! Lancio e sinistro al volo una volta in area dell'attaccante, non può nulla Mondino. Ammonito poi per essersi levato la maglia
41' ci prova Vuillermoz dopo una bella giocata, palla a lato
40' Cafarotti nella Sestrese, esce Bruzzone
38' infortunio per Dagnino, deve entrare Minetti
35' ammoniti anche Ferrara e S. Scalzi per reciproche scorrettezze
34' giallo per Vuillermoz
32' ci prova Repetto da fuori, tiro fuori dallo specchio. Nel Finale dentro Dagnino ed esce Bogarin
29' Caligaris al posto di Polito nel Finale, 4-4-2 per Alessi
26' contropiede Finale guidato da Ferrara, passaggio illuminante per Tancredi che in area preferisce il passaggio al tiro, palla troppo lunga per tutti: si dispera la panchina
23' ci prova Baffi, destro al volo sul cross dalla destra, Mondino blocca facile
21' ammonito anche Dotto, chiama personalità ai suoi Alessi, un bel Finale fino ad ora, la Sestrese ha accusato il 2-1, da capire ora se cambierà registro con le mosse dalla panchina
18' doppio cambio Sestrese: Baffi e Garbellini per Maresca e Ansaldo. Valmati ordina il 4-2-4
12' ammonito Mallarino
12' rischia l'autogol la Sestrese, cross di Polito, devia male Agostini, ma fortunati i verdestellati perchè la sfera viene smorzata e Rainone recupera
9' ammonito Alessi. Cambia il Finale: Ferrara per Risso
6' ammonito Bogarin
4' IL FINALE PASSA IN VANTAGGIO! Ancora Polito, tiro dalla destra che termina la propria corsa in fondo al sacco
16:01 ripartiti senza cambi
SECONDO TEMPO
46' si chiude sullo stacco fuori misura di Traverso su un corner la prima frazione. Non ha accusato il colpo il Finale dopo lo svantaggio iniziale, un momento di assestamento e poi i giallorossoblu hanno proseguito per la propria strada pareggiandola e prendendo possesso del campo
45' uno di recupero
43' annullato il nuovo vantaggio della Sestrese, Traverso tocca per ultimo ma è in fuorigioco dopo il tiro dal limite
40' trama del Finale che porta al cross Tona, sul secondo palo non arriva Vittori all'appuntamento, ma segnali positivi da parte dei ragazzi di Alessi negli ultimi minuti, calata la Sestrese
37' bel riflesso di Mondino sugli sviluppi di un corner, palla probabilmente deviata ma il portiere di casa c'è!
35' contatto in area, si è udito un suono abbastanza netto su Risso, ma lascia proseguire Azzarelli che poi ammonisce Tona per un fallo dopo la lunetta di centrocampo
30' PAREGGIA IL FINALE! POLITO LANCIATO A RETE NON SBAGLIA DAVANTI A RAINONE. Tutto parte da una gomitata non vista di Repetto su Tona, assist poi di Vittori per Polito
17' sfiora il pari il Finale, recupero palla di Tona che avanza e smista per Risso, tiro sul primo palo in area respinto da Rainone
15' recupero palla Finale, Bazzano per Polito sull'esterno, cross per Vittori che viene anticipato
12' qualche timida protesta del Finale su un tocco di mano su un tiro di Bogarin. azione creata bene dal Finale con il cross dalla sinistra
9' ancora Sestrese con un pallone in profondità per Traverso, in uscita Mondino nega il raddoppio. Dopo un corner si coordina Agostini da fuori, tiro alto non di moltissimo
7' vantaggio Sestrese! Lancio di Andreoni per Traverso, deviazione per Bruzzone sull'esterno, il n.11 mette poi in mezzo dove arriva il tocco di Traverso, vano il tentativo di parata di Mondino
4' ribattuta la punizione e anche un corner seguente viene respinto. Tridente per il Finale, Vittori in mezzo, Polito e Risso ai lati. In difesa c'è Mallarino insieme a Tona e Tancredi
2' subito una punizione per la Sestrese, poco prima un tiro da fuori di Vittori ma non potente e angolato
15:01 partiti
PRIMO TEMPO
Reduce dalla prova positiva contro il Savona, un Finale con un spirito ritrovato affronta un'altra delle corazzate del girone, ovvero la Sestrese. Senza Arzarello (infortunio non grave) e Puddu (squalificato), Alessi è costretto a trovare nuove soluzioni in difesa per provare a fermare il bomber del girone Repetto, autore sinora di 13 reti, e una squadra che segna tanto come testimoniano i 37 gol totali.
Formazioni
FINALE: Mondino, Bogarin, Mallarino, Moretti, Tancredi, Tona, Vuillermoz, Bazzano, Vittori, Polito, Risso
A disposizione: Grenna, Medas, Minetti, Caligaris, Dagnino, Pulito, Nazarenko, Palumbo, Ferrara
Allenatore: Alessi
SESTRESE: Rainone, Maresca, Agostini, S. Scalzi, Ansaldo, Andreoni, Repetto, F. Scalzi, Traverso, Dotto, Bruzzone
A disposizione: Sias, Garbellini, Carminati, Damonte, Cafarotti, Baffi, Marotta, Trevisano, Zanoli
Allenatore: Valmati
Arbitro: Luca Matteo Azzarelli (Genova)
Assistenti: Anton Giulio Ermini (Genova) - Vesselin Adriano Torrero (Genova)