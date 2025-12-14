Calcio, Promozione. Il Finale accarezza una grande vittoria contro la Sestrese, il super gol di Traverso vale il 2-2 al Borel

FINALE - SESTRESE 2-2 (Traverso 7', Polito 30', Polito 49', Traverso 89')

52' FINISCE QUA

51' Mondino miracoloso sul corner! Con la mano devia il tentativo di Traverso

50' ultima chance Sestrese con un corner

45' cinque di recupero

44' SUPER GOL DI TRAVERSO, PAREGGIA LA SESTRESE! Lancio e sinistro al volo una volta in area dell'attaccante, non può nulla Mondino. Ammonito poi per essersi levato la maglia

41' ci prova Vuillermoz dopo una bella giocata, palla a lato

40' Cafarotti nella Sestrese, esce Bruzzone

38' infortunio per Dagnino, deve entrare Minetti

35' ammoniti anche Ferrara e S. Scalzi per reciproche scorrettezze

34' giallo per Vuillermoz

32' ci prova Repetto da fuori, tiro fuori dallo specchio. Nel Finale dentro Dagnino ed esce Bogarin

29' Caligaris al posto di Polito nel Finale, 4-4-2 per Alessi

26' contropiede Finale guidato da Ferrara, passaggio illuminante per Tancredi che in area preferisce il passaggio al tiro, palla troppo lunga per tutti: si dispera la panchina

23' ci prova Baffi, destro al volo sul cross dalla destra, Mondino blocca facile

21' ammonito anche Dotto, chiama personalità ai suoi Alessi, un bel Finale fino ad ora, la Sestrese ha accusato il 2-1, da capire ora se cambierà registro con le mosse dalla panchina

18' doppio cambio Sestrese: Baffi e Garbellini per Maresca e Ansaldo. Valmati ordina il 4-2-4

12' ammonito Mallarino

12' rischia l'autogol la Sestrese, cross di Polito, devia male Agostini, ma fortunati i verdestellati perchè la sfera viene smorzata e Rainone recupera

9' ammonito Alessi. Cambia il Finale: Ferrara per Risso

6' ammonito Bogarin

4' IL FINALE PASSA IN VANTAGGIO! Ancora Polito, tiro dalla destra che termina la propria corsa in fondo al sacco

16:01 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

46' si chiude sullo stacco fuori misura di Traverso su un corner la prima frazione. Non ha accusato il colpo il Finale dopo lo svantaggio iniziale, un momento di assestamento e poi i giallorossoblu hanno proseguito per la propria strada pareggiandola e prendendo possesso del campo

45' uno di recupero

43' annullato il nuovo vantaggio della Sestrese, Traverso tocca per ultimo ma è in fuorigioco dopo il tiro dal limite

40' trama del Finale che porta al cross Tona, sul secondo palo non arriva Vittori all'appuntamento, ma segnali positivi da parte dei ragazzi di Alessi negli ultimi minuti, calata la Sestrese

37' bel riflesso di Mondino sugli sviluppi di un corner, palla probabilmente deviata ma il portiere di casa c'è!

35' contatto in area, si è udito un suono abbastanza netto su Risso, ma lascia proseguire Azzarelli che poi ammonisce Tona per un fallo dopo la lunetta di centrocampo

30' PAREGGIA IL FINALE! POLITO LANCIATO A RETE NON SBAGLIA DAVANTI A RAINONE. Tutto parte da una gomitata non vista di Repetto su Tona, assist poi di Vittori per Polito

17' sfiora il pari il Finale, recupero palla di Tona che avanza e smista per Risso, tiro sul primo palo in area respinto da Rainone

15' recupero palla Finale, Bazzano per Polito sull'esterno, cross per Vittori che viene anticipato

12' qualche timida protesta del Finale su un tocco di mano su un tiro di Bogarin. azione creata bene dal Finale con il cross dalla sinistra

9' ancora Sestrese con un pallone in profondità per Traverso, in uscita Mondino nega il raddoppio. Dopo un corner si coordina Agostini da fuori, tiro alto non di moltissimo

7' vantaggio Sestrese! Lancio di Andreoni per Traverso, deviazione per Bruzzone sull'esterno, il n.11 mette poi in mezzo dove arriva il tocco di Traverso, vano il tentativo di parata di Mondino

4' ribattuta la punizione e anche un corner seguente viene respinto. Tridente per il Finale, Vittori in mezzo, Polito e Risso ai lati. In difesa c'è Mallarino insieme a Tona e Tancredi

2' subito una punizione per la Sestrese, poco prima un tiro da fuori di Vittori ma non potente e angolato

15:01 partiti

PRIMO TEMPO

Reduce dalla prova positiva contro il Savona, un Finale con un spirito ritrovato affronta un'altra delle corazzate del girone, ovvero la Sestrese. Senza Arzarello (infortunio non grave) e Puddu (squalificato), Alessi è costretto a trovare nuove soluzioni in difesa per provare a fermare il bomber del girone Repetto, autore sinora di 13 reti, e una squadra che segna tanto come testimoniano i 37 gol totali.

Formazioni

FINALE: Mondino, Bogarin, Mallarino, Moretti, Tancredi, Tona, Vuillermoz, Bazzano, Vittori, Polito, Risso

A disposizione: Grenna, Medas, Minetti, Caligaris, Dagnino, Pulito, Nazarenko, Palumbo, Ferrara

Allenatore: Alessi

SESTRESE: Rainone, Maresca, Agostini, S. Scalzi, Ansaldo, Andreoni, Repetto, F. Scalzi, Traverso, Dotto, Bruzzone

A disposizione: Sias, Garbellini, Carminati, Damonte, Cafarotti, Baffi, Marotta, Trevisano, Zanoli

Allenatore: Valmati

Arbitro: Luca Matteo Azzarelli (Genova)

Assistenti: Anton Giulio Ermini (Genova) - Vesselin Adriano Torrero (Genova)