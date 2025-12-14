Sanremese, ecco i nuovi soci: Karembeu e Ornithopoulos acquisiscono il 75% del club

E' iniziato un nuovo capitolo per la storia della Sanremese.

Il presidente Alessandro Masu aveva infatti preannunciato novità entro natale per l'assetto societario del club matuziano e il rinnovamento non si è fatto attendere.

Christian Karembeu, ex centrocampista di Real Madrid e Sampdoria, ha infatti acquisito il 37.5% delle quote, ottenendo anche la carica di vicepresidente della società ponentina. La medesima partecipazione è stata rilevata dall'imprenditore franco - svizzero Theodoros Ornithopoulos, cofondatore e designer del brand elvetico di orologi Genius Watches. Ulteriori ingressi non sono esclusi a stretto giro di posta, guardando all'area del Principato di Monaco.

La novità nei quadri tecnici è l'inserimento nei quadri di Pierre Issa, pronto ad assumere la carica di sporting advisor.

Masu rimarrà presidente, con il 25% delle quote sociali.

"E' un momento importante per la storia della Sanremese - ha dichiarato Masu - grazie all'ingresso di figure importanti e riconosciute sia del mondo del calcio che dell'imprenditoria.

L'obiettivo a breve termine è ottenere più punti possibili prima dell'apertura del mercato di gennaio. Purtroppo siamo condizionati ancora dagli infortuni, ma nutriamo piena fiducia nel lavoro di mister Fossati. Da lì penseremo a gettare le basi per la prossima stagione, dove vorremo presentarci ai nastri di partenza con una squadra di prima fascia. Ho ben chiara la promessa fatta ia tifosi nel giorno del mio arrivo e intendo rispettarla".